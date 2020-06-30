Минобороны начинает изучение общественного мнения по обеспечению жильем украинских военнослужащих

Министерство обороны Украины 1 июля начнет изучение общественного мнения по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ответственный за формирование департамента гуманитарного и социального обеспечения Министерства обороны Украины, полковник Назим Агаев.

"Сейчас в украинском войске одной из ключевых остается проблема обеспечения жильем военнослужащих ВСУ. К сожалению, сейчас право военнослужащих и членов их семей на получение жилых помещений не реализуется в полном объеме. Поэтому неудивительно, что ряд аспектов жилищного обеспечения военнослужащих стали темами нашего предыдущего обсуждения. Однако, учитывая важность и остроту проблематики данного направления, Министерство обороны Украины с 1 июля начинает изучение общественного мнения по обеспечению жильем украинских военных", - сказал Агаев на онлайн-брифинге во вторник.

Он указал, что обсуждение данного вопроса будет происходить на официальном вебпортале Минобороны Украины и продлится до 10 июля 2020 года включительно. Представитель Минобороны также призвал всех активных граждан, военнослужащих, ветеранов и экспертов высказать свои взгляды на пути решения жилищной проблематики и совершенствования работы жилищных комиссий и должностных лиц, отвечающих за это направление в воинских частях и учреждениях.

"Нас особенно интересуют предложения граждан по следующим вопросам: предоставление служебного и служебно-должностного жилья, прозрачность распределения жилых помещений, работа жилищных комиссий в военных гарнизонах; обеспечение жильем за счет выделения средств из бюджета для приобретения военнослужащим и военным пенсионером своего дома, обеспечение армейцев дешевыми ипотеками на приобретение жилья, преодоление коррупционных рисков", - сказал Агаев.

Он добавил, что результаты обсуждения будут проанализированы и обработаны для принятия дальнейших решений руководством Минобороны и обнародованы для общественности.

Кроме того, Агаев напомнил, что с 13 мая по 12 июня на официальном веб-портале Минобороны Украины изучалось общественное мнение по вопросам усовершенствования привлекательности и престижности военной службы, а также улучшения социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Свои взгляды по реформированию и улучшению оборонной сферы выразили граждане страны, в том числе действующие военнослужащие, ветераны АТО/ООС, а также общественные организации, научные и экспертные сообщества. Всего в общественном обсуждении приняли участие более 120 человек и поступило 328 предложений по повышению привлекательности военной службы. Участники диалога представляют все регионы Украины. Особую активность продемонстрировали граждане из северных и южных областей.

"По мнению участников общественного обсуждения, повысить привлекательность и престижность военной службы можно, в первую очередь, за счет осуществления соответствующих мер по следующим направлениям деятельности: кадровая политика, карьерный и профессиональный рост; жилищное обеспечение военнослужащих и пенсионеров; денежное обеспечение; реформирование военкоматов и территориальных центров комплектования и качественный отбор на военную службу; военная культура и отношения в коллективах; унормированность служебного времени; материальное стимулирование военнослужащих; военно-патриотическое воспитание молодежи; преодоление бумажной бюрократии в армии; социальная защита военнослужащих и пенсионное обеспечение", - отметил он

Агаев заверил, что министр обороны Украины Андрей Таран поручил руководителям структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба ВС Украины изучить все предложения по направлениям деятельности для принятия дальнейших решений.