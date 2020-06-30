В Украине 706 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 88 - выздоровели, 12 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 706 новых случаев Covid-19, 88 из числа ранее заболевших выздоровели, 12 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Днем ранее сообщалось о 646 новых заболевших Covid-19 за сутки, 28 июня - о 917 случаях, 27 июня было 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся, 25 июня было 994 новых инфицированных, а 24 июня – 940 заразившихся.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторник 44 334 человека, выздоровевших – 19 115, умерли 1 159 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 23 060 человека, что на 606 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (143 случая), Закарпатской области (97), Ровенской области (74).