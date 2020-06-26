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19:06 26.06.2020

В Закарпатской области из-за паводков пострадали 19 населенных пунктов, предварительно для восстановления инфраструктуры необходимо 176 млн грн

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В Закарпатской области из-за паводков пострадали 19 населенных пунктов, предварительно для восстановления инфраструктуры необходимо 176 млн грн

Предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков в Закарпатской области, где пострадали 19 населенных пунктов, составляет уже более 176 млн грн, заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров.

"Из-за сильных осадков негативным последствиям стихии подверглись 19 населенных пунктов в 9 районах области, из которых больше всего пострадали Межгорский, Раховский, Тячевский и Хустский районы. Затоплены (подтоплены): 535 домохозяйств; 90 га пастбищ", - написал Петров на странице в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что на сегодняшний день в области повреждено 30 автодорог коммунальной собственности; 4 участка автодорог государственной собственности; 2 подвесных моста; 8 мостов (мостовых переходов) и 3 деревянных моста. Также разрушены 6 подвесных мостов, 15 мостовых переходов, 26 объектов в водном хозяйстве.

"По предварительным подсчетам для восстановления поврежденных объектов необходимы средства в сумме 176,3 млн грн", - отметил глава ОГА.

Так, региональная комиссия приняла решение признать ситуацию в области чрезвычайной ситуацией регионального уровня и направить документы в Кабинет министров Украины.

Теги: #паводок #убыток #закарпатская_область
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