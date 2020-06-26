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15:24 26.06.2020

Минздрав сообщил о возможном проведении дополнительного добора кандидатов на главу НСЗУ

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Минздрав сообщил о возможном проведении дополнительного добора кандидатов на главу НСЗУ

Дополнительный добор на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) могут объявить в связи с тем, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не определился с кандидатурой по результатам отбора, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно сообщению, об этом Степанов заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - процитировала пресс-служба министра.

Минздрав отмечает, что введенный в Украине карантин из-за коронавируса не позволяет провести полноценный конкурс и в настоящее время возможно только проведение отбора на должность - за счет подписания контракта с победителем на период действия ограничительных мер. После завершения карантина должен состояться полноценный конкурс, уточняется в сообщении.

Теги: #нсзу #степанов #кадры #минздрав
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