Замглавы ОП обсудил с советником президента Бразилии обновленный график контактов на высшем уровне, приоритеты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел видеоконференцию с дипломатическим советником президента Бразилии Филипе Мартинсом, основной темой которой стало дальнейшее выполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента Бразилии Жаира Болсонару в условиях пандемии, усиление взаимодействия двух стран в противодействии последствиям коронавируса.

"Стороны обсудили обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне. Определены первоочередные приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Бразилией в торгово-экономической и инвестиционной сфере. В этом контексте отмечена важность проведения в ближайшее время седьмого заседания украинско-бразильской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. По мнению собеседников, такое мероприятие, учитывая пандемию COVID-19, могло бы пройти в режиме видеоконференции", - сообщает в четверг пресс-служба ОП.

Жовква отметил, что Бразилия является крупнейшим торговым партнером Украины в Южной Америке. Он указал, что необходимо наполнять украинско-бразильское стратегическое партнерство конкретными взаимовыгодными экономическими и инвестиционными проектами.

Замглавы ОП и советник президента Бразилии также обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сфере. Особое внимание было уделено совместным планам по дальнейшему сотрудничеству космических ведомств Украины и Бразилии.