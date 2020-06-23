Президент Украины не пришел на судебное заседание по иску мэра Черкасс, следующее назначено на 18 августа - Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский не явился на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства, сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом уведомить президента о моем иске", - написал он на своей странице в Facebook.

Следующее заседание, уточнил Бондаренко, состоится 18 августа.

Как сообщалось, 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил он.

В ответ на это 27 мая Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против Зеленского. В заявлении отмечается, что заявление президента в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал лично Бондаренко бандитом. В качестве компенсации Бондаренко просит взыскать с Зеленского одну гривню за моральный ущерб и "унижение чести, достоинства и деловой репутации".