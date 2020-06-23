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16:14 23.06.2020

КС перешёл в закрытую часть рассмотрения дела о конституционности закона о люстрации

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КС перешёл в закрытую часть рассмотрения дела о конституционности закона о люстрации

Большая палата Конституционного суда Украины перешла в закрытую часть слушания дела о конституционности закона "об очищении власти".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в течение дня во вторник суд слушал позиции сторон в деле и привлеченных участников относительно представлений Верховного суда Украины и 47 депутатов о конституционности положений закона о люстрации от 2014 года.

После выступлений участников судья докладчик Александр Литвинов сообщил: "Конституционный суд переходит в закрытую часть слушания дела... Решение будет обнародовано на официальном веб-сайте Конситуционного суда".

Теги: #люстрация #конституционный_суд
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