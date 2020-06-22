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10:46 22.06.2020

Зеленского призывают запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях – петиция

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Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить дистанционную форму образования во всех учебных заведениях страны.

"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании", - говорится в тексте петиции от 25 мая, которая набрала на сайте главы государства необходимые 25 тыс. голосов для ее рассмотрения.

Теги: #зеленский #образование
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