Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре

В Днепре суд избрал меру пресечения для мужчины, застрелившего сотрудника полиции вечером 19 июня.

"49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда на срок 60 суток без права внесения залога", - сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как сообщалось, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении злоумышленник успел выстрелить несколько раз в сотрудника полиции. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался.