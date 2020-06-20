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17:26 20.06.2020

Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре

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Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре

В Днепре суд избрал меру пресечения для мужчины, застрелившего сотрудника полиции вечером 19 июня.

"49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда на срок 60 суток без права внесения залога", - сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как сообщалось, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении злоумышленник успел выстрелить несколько раз в сотрудника полиции. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался.

Теги: #днепр #суд
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