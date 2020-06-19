На Донбассе ранены двое украинских военных

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате разрыва мины вблизи населенного пункта Новотошковское, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в ООС.