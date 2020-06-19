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11:18 19.06.2020

Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

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Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала не политизировать уголовные производства, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, и подчеркнула, что три дела были закрыты на минувшей неделе.

"На прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства, открытые по заявлениям о неправомерных, по мнению заявителя, действиях указанного лица при назначении членов Высшего совета правосудия, о неправомерных действиях в отношении судей Окружного административного суда г. Киева и законности назначения премьер-министра Украины", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора со ссылкой на слова Венедиктовой на брифинге накануне.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что Венедиктова призвала не политизировать процессуальные действия в производстве, в котором Порошенко был уведомлен о подозрении.

"Это производство было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины. Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда?... Если есть дела, то их надо либо закрывать, либо переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично и это соответствует требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики", - заверила генпрокурор.

При этом она добавила: "Если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим, и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон".

Говоря об изменении ходатайства о мере пресечения Порошенко, Венедиктова пояснила: "Народный депутат заявлял на камеры, он будет появляться и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня - тоже. К тому же он политик, народный депутат, выполняет свои профессиональные полномочия и, учитывая то, что он заверил нас всех и словами, и действиями - почему не изменить меру пресечения, чтобы он продолжал выполнять свою политическую и профессиональную деятельность и являться для проведения процессуальных действий? Это логично, это законно, это нормально и правильно в демократическом государстве. И это свидетельствует об отсутствии политически мотивированных преследований в нашей стране".

Также она подтвердила, что во избежание политических манипуляций прокуратура ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи со смертью отца народного депутата.

Теги: #венедиктова #порошенко #суд
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