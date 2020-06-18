Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) планирует запуск маркетплейса для ресторанов и кафе, об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор сети ресторанов Mamamia! Сергей Чайка.

Он также опубликовал сообщение Rozetka, в котором указывается, что для проекта будет реализован отдельный лендинг.

Rozetka планирует взять на себя привлечение покупателей, а обработка заказов и их доставка будут осуществляться силами ресторанов.

"Для поддержки ресторанного бизнеса в период карантина, наша компания снизила процент комиссии за выполненные заказы, до символического минимума в 0,1% в первые три месяца, после активации", - отмечается в сообщении.

По мнению Rozetka, это даст возможность ресторанному бизнесу получать большее количество заказов, с минимальными затратами на их привлечение.

За доступ к онлайн площадке "ROZETKA Маркетплейс" предлагается вносить плату в размере 100 грн/мес.

"Проект находится на стадии разработки, поэтому пока мы не можем ничего комментировать", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

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Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

По данным на официальном сайте по состоянию на май-2020 Rozetka имеет 10 магазинов и точек выдачи в Киеве, три в Одессе, а также по одному в Днепре, Чернигове, Ирпене, Броварах и Львове.