События

19:03 18.06.2020

Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

2 мин читать
Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) планирует запуск маркетплейса для ресторанов и кафе, об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор сети ресторанов Mamamia! Сергей Чайка.

Он также опубликовал сообщение Rozetka, в котором указывается, что для проекта будет реализован отдельный лендинг.

Rozetka планирует взять на себя привлечение покупателей, а обработка заказов и их доставка будут осуществляться силами ресторанов.

"Для поддержки ресторанного бизнеса в период карантина, наша компания снизила процент комиссии за выполненные заказы, до символического минимума в 0,1% в первые три месяца, после активации", - отмечается в сообщении.

По мнению Rozetka, это даст возможность ресторанному бизнесу получать большее количество заказов, с минимальными затратами на их привлечение.

За доступ к онлайн площадке "ROZETKA Маркетплейс" предлагается вносить плату в размере 100 грн/мес.

"Проект находится на стадии разработки, поэтому пока мы не можем ничего комментировать", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Как сообщалось, cервис доставки еды Menu Group намерен уйти из Украины, продав или закрыв сервисы.

Сервис доставки еды UberEats с 3 июня прекратил работу в Украине.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

По данным на официальном сайте по состоянию на май-2020 Rozetka имеет 10 магазинов и точек выдачи в Киеве, три в Одессе, а также по одному в Днепре, Чернигове, Ирпене, Броварах и Львове.

Теги: #планы #rozetka
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 16.06.2020
Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

13:01 15.06.2020
В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

17:34 28.05.2020
Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

15:21 25.05.2020
"Vodafone Украина" в І кв.-2020 увеличил доход на 28%

"Vodafone Украина" в І кв.-2020 увеличил доход на 28%

21:34 24.05.2020
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

19:09 21.05.2020
Amazon планирует провести ежегодную распродажу Prime Day осенью - СМИ

Amazon планирует провести ежегодную распродажу Prime Day осенью - СМИ

19:32 20.05.2020
Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

Трамп не исключил проведения июньской встречи G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

19:01 20.05.2020
"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

11:39 15.05.2020
Мининфраструктуры планирует в 2020г отремонтировать 77 км местных автодорог в Украине

Мининфраструктуры планирует в 2020г отремонтировать 77 км местных автодорог в Украине

17:00 12.05.2020
Приток туристов в Одесскую область в этом году может достичь 4-5 млн, считает глава обладминистрации

Приток туристов в Одесскую область в этом году может достичь 4-5 млн, считает глава обладминистрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

Шведский суд освободил от ареста $90 млн из активов Нацбанка Казахстана

Во Львовской области коронавирусом заболели 609 медиков, 5 умерли

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Количество ДТП в Украине за 5 мес. снизилось на 3,7%

SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

"Нафтогаз" продолжает оценивать возможности новых исков к "Газпрому", учитывает дороговизну таких процессов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА