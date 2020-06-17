Законопроект об игорном бизнесе признали неконституционным

Главное юридическое управление Верховной Рады признало неконституционным создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотреного проектом Закона № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Автор документа - депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк.

Согласно проекту закона, комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уполномочен определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр.

Главное юруправление считает, что эта норма фактически наделяет Комитет единоличным правом создавать Комиссию по регулированию азартных игр, а роль Кабинета министров Украины в этом процессе является чисто номинальной.

Законопроект также предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должность Кабинетом Министров из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете Министров. В состав этой Конкурсной комиссии входят пять человек по представлению профильного комитета Верховной Рады.

При этом комитеты парламента не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля и не могут представлять кандидатов в Конкурсную комиссию.

Кроме того, проект № 2285-д содержит норму о том, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей становится уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, то есть фактически он будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

"Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом", - отмечают эксперты Главного юридического управления ВР.

Как известно, этот законопроект разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума, он же претендует на пост главы Комиссии по азартным играм.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет экспертизу законопроекта.