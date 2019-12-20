События

14:55 20.12.2019

Зеленский: Мы знаем, кто стоит за провалом голосования о легализации игорного бизнеса, и с сегодняшнего дня закрываем все игорные залы

3 мин читать
Зеленский: Мы знаем, кто стоит за провалом голосования о легализации игорного бизнеса, и с сегодняшнего дня закрываем все игорные залы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что принятое властями страны в пятницу утром решение о прекращении работы всех игровых залов в стране связанно с противодействием при принятии в парламенте закона о легализации игорного бизнеса накануне.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай ... те", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада отправила доработку в комитет и подготовку к повторному первому чтению законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря.

Депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение поддержали 243 парламентария.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект 2285, а народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди которых – доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.

20 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров в пятницу принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование, сообщает пресс-служба МВД.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и Фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер, - сказал Аваков в ходе селекторного совещания в пятницу.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

Теги: #игровой_бизнес #законопроект #рада #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 20.12.2019
Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

14:35 20.12.2019
Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

13:20 20.12.2019
Рада поддержала продление льготного периода упрощенной автономизации медучреждений

Рада поддержала продление льготного периода упрощенной автономизации медучреждений

13:15 20.12.2019
В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

12:05 20.12.2019
Игровые автоматы утратили возможность прикрываться лотереями - премьер

Игровые автоматы утратили возможность прикрываться лотереями - премьер

11:46 20.12.2019
У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

01:26 20.12.2019
Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады

Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады

20:04 19.12.2019
Рада одобрила создание реестра педофилов

Рада одобрила создание реестра педофилов

19:26 19.12.2019
Рада упростила систему финансовой отчетности политических партий

Рада упростила систему финансовой отчетности политических партий

19:16 19.12.2019
Рада приняла за основу обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" №2284

Рада приняла за основу обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" №2284

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание EUR2,8 млн

Конституционный суд отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи КС

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного

ПОСЛЕДНЕЕ

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту - NASA

Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание EUR2,8 млн

Конституционный суд отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи КС

ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

Новейший американский корабль Starliner успешно вышел на орбиту

Рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в убийстве Шеремета врача Кузьменко перенесено из-за неявки прокуроров

В Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не будет рождественской мессы

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА