Зеленский: Мы знаем, кто стоит за провалом голосования о легализации игорного бизнеса, и с сегодняшнего дня закрываем все игорные залы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что принятое властями страны в пятницу утром решение о прекращении работы всех игровых залов в стране связанно с противодействием при принятии в парламенте закона о легализации игорного бизнеса накануне.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай ... те", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада отправила доработку в комитет и подготовку к повторному первому чтению законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря.

Депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение поддержали 243 парламентария.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект 2285, а народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди которых – доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.

20 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров в пятницу принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование, сообщает пресс-служба МВД.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и Фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер, - сказал Аваков в ходе селекторного совещания в пятницу.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.