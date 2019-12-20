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13:15 20.12.2019

В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

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В СБУ заявляют, что "нанесли сокрушительный удар" по игорному бизнесу, который "крышевали" правоохранители

 В Службе безопасности Украины сообщают, что сотрудники спецслужбы блокировали работу 8 подпольных казино и 35 игровых заведений в шести регионах Украины: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

"Во время спецоперации, которая была проведена по поручению президента Украины, оперативники спецслужбы изъяли 337 единиц различного игрового оборудования, в том числе 11 рулеток и 33 стола для игры в покер и почти 1млн грн, полученных от противоправной деятельности", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители. Прошли сотни обысков, как по адресам расположения заведений, так и по месту жительства фигурантов дел.

Спецоперация проведена совместно с органами ГБР и прокуратуры.

Начаты ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Теги: #игровой_бизнес #сбу #правоохранители
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