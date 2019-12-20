Игровые автоматы утратили возможность прикрываться лотереями - премьер

Азартные игры, включая игровые автоматы, потеряли юридическое основание работать под видом распространителей государственных лотерей, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы рассчитывали на то, что будут приняты цивилизованные правила. Когда мы поняли, что эта история затягивается, то по поручению президента внимательнее посмотрели на юридическую конструкцию, которая есть (в законе о гослотереях – ИФ), и приняли решение поломать ее. Посмотрели, как они (игорный бизнес – ИФ) обосновывают, что они – лотерея, и эту конструкцию поломали", – сказал Гончарук в ходе часа вопросов к правительству с трибуны парламента.

Он напомнил, что на заседании Кабмина в пятницу правительство приняло соответствующее решение об отмене в лицензионных условиях положений о распространителях лотерей.

"Они раньше прикидывались, что они – распространители лотерей. Формально в старых лицензионных условиях 2002 года было указано, что они имеют право работать. Сегодня правительство прекратило распространение этих старых лицензионных условий на распространителей лотерей", – пояснил Гончарук.