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14:30 17.06.2020

Правоохранители сообщили о подозрении российскому неонацисту, задержанному в Киеве

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Правоохранители сообщили о подозрении российскому неонацисту, задержанному в Киеве

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданину Российской Федерации, возглавлявшему неонацистскую радикальную организацию, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"По данным следствия, с декабря 2019 года указанный гражданин РФ, который с 2014 года проживает в г. Киеве, занимался изготовлением и распространением литературы с призывами к совершению террористических актов, массовых убийств, насилия в отношении эмигрантов и т.д", - указывается в сообщении.

Уточняется, что россиянин, задержанный во время совместной операции органов прокуратуры и Службы безопасности Украины, является последователем идеологии автралийского террориста Брентона Таранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид.

"Для популяризации таких взглядов задержанный вместе с сообщниками, личности которых устанавливаются, изготавливал и сбывал издания его авторства, а также нацистскую символику. В ходе проведения контроля за совершением преступления правоохранители провели оперативную закупку экземпляров такой литературы и установили факт сбыта таких материалов через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях", - сообщают правоохранители.

Во время обысков, проведенных 16 июня 2020 года по адресу проживания задержанного, изъяты экземпляры нацистских и экстремистских сочинений, флаги "Третьего рейха", компьютеры, с которых велось администрирование сообществ в соцсетях, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы.

Кроме того, во время обысков был обнаружен и изъят корпус гранаты ВОГ-17 без взрывателя, оснащенный зарядом взрывчатого вещества А-IХ-1 и унифицированным запалом УЗРГМ-2, который относится к боеприпасам, при сочетании которых получается полностью оснащенное и готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

Россиянину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-2 (распространение и сохранение с целью распространения материалов с публичными призывами к совершению террористических актов) и ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Теги: #правоохранительные_органы #неонацисты #россиянин
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