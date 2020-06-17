События

05:33 17.06.2020

Минобороны Южной Кореи намерено сохранить военное соглашение с КНДР

1 мин читать
Минобороны Южной Кореи намерено сохранить военное соглашение с КНДР

Межкорейское соглашение о снижении напряженности на Корейском полуострове, подписанное в 2018 году, должно быть сохранено, несмотря на действия Пхеньяна, считают в Минобороны Южной Кореи.

"Наша основная позиция заключается в том, что военное соглашение от 19 сентября должно соблюдаться в обязательном порядке для установления мира на Корейском полуострове и предотвращения случайных столкновений", - цитирует агентство "Ренхап" заявление военного ведомства страны.

Между тем, министерство обороны заявило, что военные круглосуточно внимательно следят за действиями Севера.

Военное ведомство пообещало предпринять "сильные ответные меры", если Пхеньян осуществит какую-либо военную провокацию.

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению. На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга сил, если Сеул не прекратит подобную практику.

Теги: #южкорея #соглашение #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 16.06.2020
Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

08:25 15.06.2020
Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

00:14 12.06.2020
Зеленский уполномочил Марченко подписать письмо о внесении изменений в финансовое соглашения между Украиной и ЕИБ

Зеленский уполномочил Марченко подписать письмо о внесении изменений в финансовое соглашения между Украиной и ЕИБ

06:44 10.06.2020
Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

08:18 09.06.2020
КНДР решила прервать все межкорейские контакты

КНДР решила прервать все межкорейские контакты

07:45 04.06.2020
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

21:33 28.05.2020
Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

02:21 22.05.2020
Украина и МВФ достигли staff level agreement по новой 18-мес. программе stand-by на $5 млрд

Украина и МВФ достигли staff level agreement по новой 18-мес. программе stand-by на $5 млрд

22:37 21.05.2020
Выход США из Договора по открытому небу состоится через полгода

Выход США из Договора по открытому небу состоится через полгода

05:20 18.05.2020
15 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

15 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники во вторник дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы

По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко на фактическое место проживания в Киеве

Суд по избранию меры пресечения Мангеру отложен из-за ходатайства об отводе судьи - адвокат

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко с альтернативой залога в 10 млн грн - адвокат Новиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – власти

Пенс обвинил СМИ в раздувании паники относительно второй волны COVID-19 в США

Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

Плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня - Шмыгаль

Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА