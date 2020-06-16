Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от 7 часов до суток – Степанов

Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от семи часов до суток, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"По состоянию на утро вторника мы видим в Волынской и Донецкой области (задержки получения результатов тестирования на коронавирус – ИФ). Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов - (…) пока довезем, пока начнется тестирование. Пытаемся делать это максимум на протяжении суток, не больше. Конечно иногда появляются проблемы, когда есть большое количество тестирований сразу. В таком случае мы начинаем распределять это между областями", - сказал он.

"Мы уже наладили работу лабораторных центров Госпродпотребслужбы", - добавил министр.