Офис генпрокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в ЕРДР для проверки закрытия дела экс-министр экологии

Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

Как информирует Офис генпрокурора, по предварительным данным, работником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 млн долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки.

Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР людей. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечения к ответственности.

Как сообщил ранее директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, взятка руководству антикоррупционных органов предполагалась за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину.