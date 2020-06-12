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19:42 12.06.2020

На заводе "Ривнеазот" выявили 11 случаев заболевания коронавирусом - ОГА

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На заводе "Ривнеазот" выявили 11 случаев заболевания коронавирусом - ОГА

В г.Ровно на предприятии "Ривнеазот" зафиксировали вспышку коронавируса, COVID-19 выявили у 11 сотрудников завода, сообщает областная государственная администрация (ОГА).

"Азот" является стратегическим объектом, там обеспечивается инфекционный контроль, в частности, и относительно возможного распространения COVID-19 среди работников. На заводе осуществляются все нужные карантинные меры, проводится постоянная термометрия, сотрудники обеспечены средствами защиты. Несмотря на это, по информации областного лабораторного центра, на заводе зарегистрировано 11 положительных случаев коронавируса", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что один пациент госпитализирован и находится на стационарном лечении. Остальные заболевшие - на самоизоляции, сотрудники медико-санитарной части предприятия совместно с семейными врачами следят за состоянием их здоровья.

Всего за минувшие сутки в Ровенской области выявлено 58 новых инфицированных COVID-19. За время пандемии в регионе зафиксировано 2242 инфицирования коронавирусом. Из них 155 детей и 357 медработников. Преодолели COVID-19 уже 1214 человек.

Теги: #коронавирус #ривнеазот
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