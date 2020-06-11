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14:58 11.06.2020

Суд увеличил сумму залога для Кожары и взял его под стражу

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Суд увеличил сумму залога для Кожары и взял его под стражу

Киевский апелляционный суд отменил решение о снижении суммы залога как альтернативы ареста бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, и взял его под стражу в зале суда.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие", - написала на своей странице в Фейсбук дочь убитого предпринимателя Екатерина Старицкая.

Ранее суд уменьшил Кожаре залог как альтернативу ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после его внесения Кожару вышел на свободу.

Потерпевшая сторона подала апелляцию по решению о снижении залога.

21 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

26 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн.

Теги: #кожара #суд
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