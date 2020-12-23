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18:00 23.12.2020

Дело экс-главы МИД Кожары передали в суд - прокуратура

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Дело экс-главы МИД Кожары передали в суд - прокуратура

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту умышленного убийства.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

26 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн.

Впоследствии суд уменьшил Кожаре залог как альтернативу ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после его внесения Кожару вышел на свободу.

11 июня апелляция прокуратуры Киевской области частично удовлетворена, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о снижении суммы залога. В зале суда Кожара был взят под стражу до внесения залога в сумме 14,8 млн грн.

 

Теги: #кожара #дело #суд
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