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16:42 13.05.2020

Апелляционный суд оставил в силе арест с альтернативой залога экс-главы МИД Кожары, подозреваемого в убийстве

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Апелляционный суд оставил в силе арест с альтернативой залога экс-главы МИД Кожары, подозреваемого в убийстве

 Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Соответствующее определение вынес в среду суд апелляционной инстанции, не удовлетворив таким образом жалобу адвокатов Кожары.

"Решение Шевченковского суда… оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в резолютивной части определения суда.

Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

26 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн.

Теги: #кожара #суд
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