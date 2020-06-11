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12:57 11.06.2020

Аваков: 10 дней работы системы автофиксации снизили вдвое количество нарушений скоростного режима на дорогах

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Аваков: 10 дней работы системы автофиксации снизили вдвое количество нарушений скоростного режима на дорогах

За 10 дней работы системы фотофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства перечислено 1 431000 грн – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - цитирует министра пресс-служба МВД в четверг.

"Давайте поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизни", - призвал глава МВД.

Как сообщалось, с 1 июня заработала система автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП.

Теги: #аваков #автофиксация
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