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20:17 10.06.2020

Зеленский призвал Шмыгаля обеспечить координацию всех органов власти для достройки жилых комплексов "Укрбуда" - ответ на петицию

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Зеленский призвал Шмыгаля обеспечить координацию всех органов власти для достройки жилых комплексов "Укрбуда" - ответ на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить надлежащую координацию и контроль работы соответствующих центральных и местных органов исполнительной власти с привлечением Киевского городского совета для устранения препятствий в процессе возобновления строительства объектов Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд".

"Вопросы защиты инвестиций как бизнеса, так и простых граждан Украины является одним из приоритетов моей деятельности. Любые бюрократические злоупотребления со стороны органов государственной власти и местного самоуправления являются недопустимыми и должны быть устранены", - подчеркнул он в ответе на петицию инвесторов жилых комплексов "Укрбуда".

Как сообщалось, 22 мая на сайте президента Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция, в которой Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны Украины для передачи ХК ЗАО "Киевгорстрой" жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и их достройки.

Подписанты попросили Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК "Укрбуд" для запуска строительства.

20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

12 декабря 2019 года в эфире программы "Право на владу" Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря – ИФ) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал он тогда.

В конце мая Министерство обороны Украины предложило рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров Украины вопрос заключения соглашений о строительстве жилищных комплексов корпорации "Укрбуд" на землях Минобороны на условиях, предложенных компанией "Киевгорстрой".

Теги: #петиция #укрбуд #зеленский
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