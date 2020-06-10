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09:47 10.06.2020

"Мотор Сич" с 15 июня возобновляет рейсы из Запорожья в Киев, с 1 июля – в Минск

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"Мотор Сич" с 15 июня возобновляет рейсы из Запорожья в Киев, с 1 июля – в Минск

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о возобновлении выполнения рейсов с 15 июня.

Согласно сообщению компании в Facebook во вторник вечером, в частности, 15 июня возобновляются рейсы по маршрутам Запорожье - Киев и Киев - Запорожье, а 1 июля – Запорожье - Минск и Минск - Запорожье.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятия по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

Теги: #мотор_сич #авиарейсы
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