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03:33 10.06.2020

Трамп приказал до 2030 года создать новые американские ледоколы для Арктики и Антарктиды

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Президент США Дональд Трамп во вторник отдал распоряжение администрации до 2030 года создать ледоколы, которые с целью защиты американских интересов смогут обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктиде.

"Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктиды и сохранить мощное присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США требуется флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению к 2029 финансовому году", - говорится в меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Документ, в частности, адресован главам госдепа США, Минфина, министерства энергетики и министерства внутренней безопасности.

Согласно документу, администрация должна подготовить обзор преимуществ и издержек, связанных с содержанием ледокольного флота в составе как минимум трех тяжелых ледоколов, и представить соответствующие оценки президенту.

Предполагается также изучить перспективы использования ледоколов среднего класса для миссий по обеспечению национальной и экономической безопасности в Арктике, включая добычу ресурсов и прокладку подводных кабелей, сравнить результаты с возможным применением для аналогичных целей тяжелых ледоколов и в итоге определить оптимальный состав групп ледоколов, которые смогут гарантировать постоянное присутствие США в Арктике и Антарктиде.

Также Трамп потребовал от подчиненных определить не менее двух объектов США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы, причем при выборы этих точек требуется принять во внимание затраты, выгоды и риски, в том числе для инфраструктуры, персонала, логистики и снабжения.

В то же время меморандум предусматривает вариант с взятием в аренду ледоколов либо в США, либо у других стран. Отмечается, что аренда предусмотрена на краткосрочную и среднесрочную перспективу в 2022 - 2029 годах по мере того, как американский ледокол типа Polar Star будет выводится из эксплуатации.

Береговая охрана США сейчас имеет в своем распоряжении тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.

Теги: #сша #арктика #разработка #ледоколы
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