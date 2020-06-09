КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе частично возобновится, начиная со среды, 10 июня, однако пропуск украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения, пообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Приказом командующего Операции объединенных сил определено, что с 10 июня частично возобновляется пропуск всех транспортов через линию разграничения. В частности, пограничные подразделения в КПВВ "Станица-Луганская" и "Марьинка" обеспечат ежедневный пропуск лиц с 11 до 14 часов, как и было определено командующим Объединенных сил", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб во вторник.

Лизогуб пояснил, что о том, как будет происходить процесс пропуска, в Госпогранслужбе смогут сообщить уже завтра.

"Мы не можем комментировать действия оккупационной власти. У нас командующий Объединенных сил определил возобновить пропуск, так что будем возобновлять. А уже завтра, как будет проходить процесс пропуска, тогда сможем сообщить более детально", - подчеркнул он.

Ранее в Госпогранслужбе подчеркнули, что пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения ею линии разграничения. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендовали воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости.

Как сообщалось, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили о частичном восстановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

Однако в ЛНР объявили односторонним заявление Киева, добавив, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской 10 июня работать не будет.