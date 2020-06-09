Артист Ефремов в момент ДТП был пьян - экспертиза

Экспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя у актера Михаила Ефремова, устроившего накануне вечером ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Экспертиза показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению", - сказал источник.

По его словам, это состояние характеризуется нарушением рефлексов, времени реакции, основных моторных навыков и членораздельной речи.

"При пограничном с высокой степенью опьянением возможен ступор, тяжелое нарушение моторики, потеря способности к пониманию окружающей обстановки, потеря памяти и сознания", - сказал источник.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком.

В результате ДТП утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже уголовное дело в отношении артиста было переквалифицировано в более тяжкое. В связи со смертью пострадавшего в результате ДТП водителя уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ переквалифицировано на п а, ч. 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В Кремле подчёркивают, что в случае с ДТП с участием Ефремова речь идёт об аварии со смертельным исходом, которую устроил пьяный водитель, и кто этот водитель - неважно. "Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идёт речь", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник. Его попросили ответить, что в Кремле думают в связи с некоторыми высказываниями о необходимости лишить Ефремова званий и "регалий". "Об этом мы вообще не думаем", - сказал Песков.

Адвокат артиста ранее во вторник сообщил "Интерфаксу", что накануне Ефремов признал вину сразу же после смертельного ДТП, но пока не ясно, признает ли он вину сейчас, поскольку "сегодня допроса не состоялось по техническим причинам".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что допрос Ефремова не удается провести, поскольку он "не может четко ответить на поставленные вопросы". На сотрудничество со следствием ввиду своего состояния пока не идет", - сказал источник. Он сообщил, что "в связи с новыми обстоятельствами" следствие может ходатайствовать о заключении Ефремова под стражу. "В случае оставления его под домашним арестом нет уверенности, что его состояние позволит провести качественный допрос", - сказал источник.