В Дании ослабили ограничения и разрешили собираться группами до 50 человек

В Дании с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

До этого можно было организовывать встречи численностью не более 10 человек.

С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.

За время пандемии в Дании выявили около 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 600 человек скончалось.