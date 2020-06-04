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13:00 04.06.2020

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

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С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Обьединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

Утром из автоматического гранатомета и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты подразделений ОС в районе Орехового. Позже был зафиксирован обстрел из крупнокалиберного пулемета в районе Новгородского.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Теги: #рф #минобороны #оос
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