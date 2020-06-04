За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 85 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 85 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского антикоронавирусного штаба Галину Сличну.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры во Львове провели 516 анализов, из которых 85 оказались позитивными (43 – жители Львова)", - указано в сообщении.

Вчера, 3 июня, в области зафиксировано 96 новых случаев заболевания.

В целом в области коронавирусом заболели 1915 человек, 62 человека умерли и 490 выздоровели.