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07:45 04.06.2020

Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

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КНДР может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя корейскими государствами, заявил сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. 

Заявление последовало за активизацией отправки на территорию КНДР с помощью воздушных шаров из Южной Кореи пропагандистских листовок.

"Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить по высокой цене, если они позволят этой ситуации продолжаться", - говорится заявлении Ким Е Чжон, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Политик отметила, что если поток листовок не будет остановлен южнокорейскими властями, то Пхеньян может пойти также на такие шаги, как "разрыв соглашения Север-Юг в военной области, которое вряд ли имеет какую-либо ценность", а также прекращение работы совместного индустриального парка "Кэсон" и закрытие совместного отделения связи Север-Юг.

Теги: #южкорея #соглашение #предупреждение #кндр
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