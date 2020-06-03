Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня-начале июля – KSE

Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня - начале июля, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"24,822 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. На самом деле гораздо больше, но сколько? В четыре раза. Вернется жесткий карантин в Украине? Очень вероятно. И когда это может произойти? В конце июня или в начале июля",- написал президент школы, экс-министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, текущая динамика указывает на зеленый, желтый или черный сценарии с заболеванием COVID-19 для Украины.

"По зеленому сценарию, карантин вернется осенью. По желтому и черному - уже в этом месяце. Если правительство будет последовательным и использует те же критерии количества смертей и заболеваний, как обещали ранее",- написал Милованов.

В то же время президент Киевской школы экономики подчеркнул, что в целом введение адаптивного карантина было правильным решением.

"Введение адаптивного карантина с постепенным снятием ограничений, нечувствительными к ежедневным колебаниям метриками в целом стало правильным решением. Несвоевременное снятие/возврат карантинных мер приводит к росту числа смертей", - написал он.