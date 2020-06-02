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06:53 02.06.2020

Замначальника Харьковской таможни будут судить за служебную халатность

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Замначальника Харьковской таможни будут судить за служебную халатность

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Харьковской таможни ГФС, которому инкриминируется ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
"Действия служащего нанесли государству ущерб на сумму свыше 1,6 млн грн, что является тяжкими последствиями", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
По данным досудебного следствия, в январе 2018 года в ходе проверки должностные лица таможни выявили нарушения требований Таможенного кодекса Украины. Декларант заявил ложные сведения относительно кода товара согласно УКТ ВЭД, чтобы уклониться от уплаты пошлины более 540 тыс. грн за ввезенный им товар - оборудование для обработки МДФ-плит.
В соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины, заместитель начальника Харьковской таможни был обязан в течение 6 месяцев со дня выявления факта нарушения таможенных правил составить соответствующий протокол и применить в отношении декларанта штрафные санкции в размере 300% от суммы ущерба, но не сделал этого.
Таким образом, ущерб, нанесенный его действиями государству, превышает 1,6 млн грн.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он отстранен от должности.

Теги: #таможня #суд #харьков
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