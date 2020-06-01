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23:19 01.06.2020

Резников: поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса

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Резников: поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

Теги: #крым #освобождение #вода
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