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11:33 01.06.2020

Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение, внутреннее могут открыть раньше

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Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение, внутреннее могут открыть раньше

 

=Украина планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня 2020 года, запустив рейсы, прежде всего, по основным доступным туристическим направлениям.

"С 15 июня откроется международное и внутреннее авиасообщение. Может быть, внутреннее авиасообщение откроется немного раньше, сейчас, собственно, над этим работаем", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телепрограммы "Завтрак с "1+1".

По его словам, на зарубежных направлениях полеты могут быть восстановлены, прежде всего, в туристические страны.

"Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе – Монте-Негро, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. Еще Грузия", - отметил Криклий.

По словам министра, Украина пока не планирует возобновлять авиасообщение с Италией и Испанией, исходя из эпидемологической ситуации в этих странах.

Криклий также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность разрешить туристам проходить новые экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту сразу после прилета. "Мы говорим о том, что будет альтернатива. Или самоизоляция на протяжении 14 дней, установка приложения "Дий. Вдома" с контролем через это приложение. Или заказываешь новый экспресс-тест, два-три часа ждешь и исходя из результата уже можно будет выходить в город. Там уже высокие показатели – раньше были тесты с высокой ошибкой, новые тесты дают на 99% дают точные результаты", - отметил министр.

Он также отметил, что Украина планирует увеличить количество поездов на основных внутренних туристических направлениях в курортный сезон, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на внутренние перевозки.

Теги: #авиасообщение
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