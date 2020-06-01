В Украине за минувшие сутки 340 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 152 выздоровели

340 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 152 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 468 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 30 мая – о 393 инфицированных, 29 мая – о 429 новых заболевших, 28 мая – о 477 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 24 012 человека, 9 690 выздоровели, 718 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 604 человек, что на 178 больше, чем днем ранее.

Как сообщает на своей странице в соцсети Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в общем в стране коронавирусом заболели 1 725 детей и 4 621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3 757 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7 362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2 354 медработников и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Всего в Украине исследовано методом ПЦР 363 187 образцов и 10 944 образцов - методом ИФА.