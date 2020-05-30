События

15:24 30.05.2020

Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

1 мин читать
Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

 По данным на субботу, в Беларуси зарегистрировано 41 тыс. 658 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в субботу.

Прирост за последние сутки составил 894 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 (на 29 мая - 224) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 30 мая выздоровели и выписаны 17 тыс. 964 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 29 мая - 17 тыс. 390).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 526 тыс. 559 тестов на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 30.05.2020
В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

14:13 30.05.2020
В "Карпатах" у нескольких игроков выявили коронавирус, матч с "Мариуполем" отменили

В "Карпатах" у нескольких игроков выявили коронавирус, матч с "Мариуполем" отменили

12:27 30.05.2020
В РФ выявлено 8,95 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 181 человек скончался

В РФ выявлено 8,95 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 181 человек скончался

11:37 30.05.2020
Новые заразившиеся коронавирусом в Эстонии есть, новых летальных случаев нет

Новые заразившиеся коронавирусом в Эстонии есть, новых летальных случаев нет

10:38 30.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19, 10 из которых у военнослужащих из Харьковской области

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19, 10 из которых у военнослужащих из Харьковской области

10:28 30.05.2020
В Киеве за сутки еще 55 заболевших COVID-19, на карантин закрыли общежитие на улице Гагарина

В Киеве за сутки еще 55 заболевших COVID-19, на карантин закрыли общежитие на улице Гагарина

10:22 30.05.2020
Кабмин Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участниками ВНО

Кабмин Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участниками ВНО

10:18 30.05.2020
В 11 областях Украины количество больных COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

В 11 областях Украины количество больных COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

10:17 30.05.2020
Число случаев COVID-19 в Армении приближается к 9 тыс.

Число случаев COVID-19 в Армении приближается к 9 тыс.

09:16 30.05.2020
В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 11 областях Украины количество больных COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

В результате ДТП в Польше погиб украинец – МИД

В Херсонской области местный депутат подозревается в рейдерском захвате сельхозпредприятия

Возобновление дорожного движения по понтонной переправе, установленной на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области, начнется 1 июня - глава ОГА

Закарпатская область с 1 июня открывает пункты пропуска на границах со Словакией

В Киеве коммунальщики ликвидируют подтопления из-за сильного дождя – "Киевавтодор"

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Авдеевки - Минобороны

В приграничном районе на Харьковщине обнаружен склад с российскими сигаретами на сумму более 1,2 млн.грн

ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

Ученые хотят увидеть хотя бы фото фрагмента Библии Гутенберга из коллекции Медведчука - DW

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА