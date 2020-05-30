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07:59 30.05.2020

Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий создадут в Казахстане

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Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий создадут в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

"Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий", - сказал Токаев в своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, опубликованном на сайте президента в субботу.

"Все мы помним, какой колоссальный урон нанес "большой террор" народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", - отметил президент.

Он подчеркнул, что скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины ("АЛЖИР"), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных.

"Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек", - отметил Токаев.

В Казахстане в 1993 году был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий, а в 1997 году указом первого президента Нурсултана Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.

Теги: #комиссия #репрессии #реабилитация #казахстан
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