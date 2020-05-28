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19:37 28.05.2020

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" устранить неравные условия предоставления услуг перевозки грузов

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АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" устранить неравные условия предоставления услуг перевозки грузов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал АО "Укрзализныця" (УЗ) в обязательном порядке не создавать неравные условия предоставления услуг по перевозке грузов ж/д транспортом при внедрении перевозок грузов на особых условиях, которые могут привести к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.

Как поясняется в сообщении на сайте антимонопольного ведомства, соответствующие рекомендации были предоставлены по итогам расследования, проведенного им в ответ на жалобу объединения "Укрметаллургпром". Металлурги информировали АМКУ о затруднениях с транспортировкой готовой продукции в пункты назначения, в частности к морским портам, которые возникли в течение октября-ноября 2019 года вследствие невыполнения УЗ обязательств по своевременному вывозу готовой продукции и привели к значительному росту ее складских запасов.

"Увеличение нагрузки, неравномерность приема груза получателями и отсутствие ритмичности в подходе поездов к портам привели к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по АО "Укрзализныця" составил 252 поезда, в том числе 125 по филиалу "Одесская железная дорога"). Фактически часть вагонов превратилась в "склады на колесах". Насыщение загруженного потока поездов в направлении портов Черного моря достигло критического предела, по отдельным вагонам задержка достигала более 30 дней", - говорится в сообщении.

АМКУ пришел к выводу, что такие действия "Укрзализныци" могут содержать признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов ж/д транспортом, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Теги: #послуги #уз #амку
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