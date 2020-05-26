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21:56 26.05.2020

В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

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В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети фейсбук во вторник вечером.

 

Теги: #оос #обстрел #украина
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Интерфакс-Украина
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