В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети фейсбук во вторник вечером.