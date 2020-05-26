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14:24 26.05.2020

Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей

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Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

"Противостоять пандемии коронавируса - это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несет COVID-19, но не подвергали риску окружения. Для этого правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений", - написал Шмыналь в социальной сети Facebook.

По словам премьера, инициатива, как привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии.

"Идею уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики", - добавил он

Теги: #шмыгаль #коронавирус #волонтеры #кабмин
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