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02:43 25.05.2020

В пределах села Ворочево на Закарпатье, вследствие вспышки коронавируса, введён карантин

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В пределах села Ворочево на Закарпатье, вследствие вспышки коронавируса, введён карантин

На заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации по факту вспышки коронавирусной инфекции в с.Ворочево Закарпатской области, издано распоряжение о введении карантинной зоны вокруг населённого пункта, сообщили в облгосадминистрации.
"В пределах села Ворочево установить карантинную зону", – говорится в сообщении на странице ОГА в Фейсбук в воскресенье.
По информации Закарпатского областного лабораторного центра, у 28 жителей с.Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19.
С воскресенья, с 24 мая, обустроен контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села. Также в распоряжении говорится об обеспечении личного состава, задействованого в работе КПП, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, местами для отдыха, средствами обогрева, другими материальными и техническими средствами.
Кроме того, среди населения с.Ворочево лиц, определяют работающих в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры. Им обязаны обеспечить изготовление и предоставление специальных пропусков для перемещения через КПП.
В распоряжении также приводятся другие меры борьбы с распространением вируса в населённом пункте.

Теги: #карантин #закарпатье #коронавирус
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