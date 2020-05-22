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20:38 22.05.2020

В Одессе завершили разбор обвалившейся части жилого здания на ул. Торговой

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В Одессе завершили разбор обвалившейся части жилого здания на ул. Торговой

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы на месте обвала жилого здания в Одессе, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19:30 в г. Одесса на ул. Торговая работы по расчистке завалов завершены. Техника и личный состав ГСЧС возвращаются в места постоянной дислокации", - указывается в сообщении.

Работы по разбору строительных конструкций и ликвидации последствий разрушения стены четырехэтажного жилого дома велись с 18 по 22 мая.

Как сообщалось, в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Никто не пострадал.

По предварительным оценкам начальника полиции Одесской области Олега Беха, причиной частичного обрушения стены могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом с домом.

По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Теги: #обрушение #дом #одесса
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