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17:06 22.05.2020

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога экс-нардепу, незаконно получившему компенсацию за жилье

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ВАКС избрал меру пресечения в виде залога экс-нардепу, незаконно получившему компенсацию за жилье

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в пятницу избрал меру пресечения в виде залога в 937 тыс. грн народному депутату VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье.

"22 мая следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения экс-нардепу в виде залога в сумме 937 492 грн", - сообщает ВАКС на своей странице в Фейсбук.

По информации суда, на бывшего народного депутата также возложены процессуальные обязательства: информировать детективов, прокурор или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Бывший депутат подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый незаконно получил компенсацию за наем жилья в ГП "Гостиничный комплекс" Киев "в размере более 937 тыс. гривен.

В сообщении не указывается имя бывшего парламентария. Как стало известно агентству, речь идет о Станиславе Березкине.

Теги: #коррупция #вакс
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