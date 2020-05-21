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07:42 21.05.2020

Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии

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Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии

Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии за минувшие сутки, сообщает Минздрав страны.

По данным министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии сейчас составляет 291 тыс. 579 человек.

888 человек скончались за истекшие сутки. Таким образом общее число погибших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране достигло 18 тыс. 859 человек.

В понедельник Бразилия обогнала Великобританию, став страной с третьим по величине числом случаев заражения.

Теги: #коронавирус #бразилия #зараженные
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