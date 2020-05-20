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23:22 20.05.2020

Макрон не против поездки на саммит G7 в США - Елисейский дворец

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Макрон не против поездки на саммит G7 в США - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов отправиться в США для участия в саммите "группы семи" при условии нормализации эпидемиологической ситуации, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

По словам представителя аппарата президента, Макрон "готов отправиться в Кэмп-Дэвид, если ситуация в области здравоохранения позволит".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что саммит лидеров государств G7 может быть проведен не по видеосвязи, а в очном формате в резиденции Кэмп-Дэвид.

"Теперь, когда наша страна "возвращается к величию", я рассматриваю возможность переназначить G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне в округе Колумбия в легендарном Кэмп-Дэвиде... Это было бы отличным знаком для всех - нормализация!" - написал Трамп в Твиттере.

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

Представитель Белого дома Кейли Макэнани, со своей стороны, подтвердила, что Трамп рассматривает возможность организации саммита в Кэмп-Дэвиде "когда-нибудь в июне", однако конкретных планов для этого пока нет.

Теги: #президент #g7 #франция #саммит
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