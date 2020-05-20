События

19:02 20.05.2020

Жителям Словении выдадут ваучеры в 200 евро для отдыха внутри страны

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Жителям Словении выдадут ваучеры в 200 евро для отдыха внутри страны

Власти Словении планируют выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны, сообщают европейские СМИ.

Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро.

Подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.

Ожидается, что позже в мае парламент страны одобрит эту инициативу, после чего жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.

Ранее в мае власти Словении объявили о завершении на территории страны эпидемии коронавируса. С начала пандемии коронавируса в Словении, граничащей с Италией, выявили только 1,5 тыс. заражений, скончались 105 человек.

Тем не менее, власти оставили в силе "масочный режим" в общественных местах, в Словении также продолжат действовать правила дистанцирования, запрещены общественные собрания.

Теги: #ваучеры #туризм #словения
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